Lievi cedimenti dalla Galleria Principe

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Alcuni frammenti della facciata della Galleria Principe di Napoli sono precipitati oggi in strada fortunatamente senza provocare feriti. Per garantire l'incolumità dei passanti la Polizia Municipale ha transennato parte dell'area sottostante, tra piazza Museo e via Pessina. Dai successi accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che la facciata dalla quale si sono staccati i frammenti è di proprietà di privati ai quali è stato intimato di intervenire celermente per la messa in sicurezza. (ANSA).