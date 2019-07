Gommone disperso,ricerche a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 22 LUG - La Capitaneria di Porto di Salerno da ieri sera è impegnata nella ricerca di un gommone bianco del quale non si hanno più notizie e a bordo del quale è stata segnalata la presenza di quattro persone, due adulti e due bambini. Le ricerche sono state estese in tutto il golfo di Salerno, nel tratto compreso tra Positano e Agropoli, nel Salernitano. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a una segnalazione giunta agli uomini della Guardia Costiera che hanno attivato subito il piano d'emergenza. Al momento, infatti, non risultano segnalazioni da parte di familiari o mancati rientri ai pontili né sono stati lanciati razzi rossi. La Capitaneria ieri ha passato al setaccio l'intero golfo di Salerno, utilizzando anche un aereo per provare ad avvistare il gommone ma le ricerche non hanno dato esito. Stamane le motovedette stanno controllando tutte le cale, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area interessata dalle ricerche.