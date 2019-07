Fenerbahce ufficializza, Elmas al Napoli

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il Fenerbahce, con una nota sul proprio sito online, ha ufficializzato il raggiungimento dell'accordo con il Napoli per il passaggio di Eljif Elmas. "Il nostro giocatore - si legge - andrà in Italia e, dopo avere completato le procedure, firmerà con il nuovo club. Ringraziamo Eljif per il contributo che ha fornito alla nostra squadra, indossando la maglia con orgoglio e lealtà, contribuendo alle fortune dei nostri colori. Ti auguriamo un futuro pieno di successi". "Crediamo - prosegue il messaggio del club turco - che il nostro giocatore rappresenterà il Fenerbahce e il Paese nel modo migliore nelle file della sua nuova squadra".