In Egitto con Berni e il giovane faraone

(ANSA) - GIFFONI VALLEPIANA, 19 LUG - Un faraone adolescente che si risveglia dopo migliaia di anni, una ragazza coraggiosa ma dal cuore tenero e un'antica profezia. È l'avventura contro il tempo dei due giovani protagonisti di Berni e il giovane faraone, il film prodotto da Piero Crispino per 3Zero2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, presentato in anteprima alla 49/a edizione del Giffoni Film Festival e in sala come evento speciale dal 20 al 22 luglio. Diretto da Marco Chiarini e interpretato da Jacopo Barzaghi ed Emily De Meyer, insieme a Gigio Alberti e Alessandra Faiella, il film è girato in parte all'interno del Museo Egizio di Torino, tra luoghi come la Galleria dei Re e il Tempio rupestre di Ellesija. Favola tutta italiana, protagonisti sono Ram, ragazzo di tremila anni figlio della potente dinastia di faraoni Ramsete, catapultato nel mondo contemporaneo; e Berenice, adolescente, che si ritrova coinvolta in una misteriosa profezia egizia quando risveglia una mummia nel museo Egizio di Torino.