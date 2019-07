Calcio: primo successo Napoli, batte 5-0 Feralpi Salò

(ANSA) - DIMARO (TRENTO), 19 LUG - Primo successo stagionale del Napoli che sul campo di Carciato in Val di Sole, batte il Feralpi Salò per 5-0. Nel primo tempo va in rete con un colpo di testa Manolas al suo debutto con la maglia azzurra. Nella ripresa arrivano la doppietta di Verdi e i gol Tonelli e Tutino.

A differenza della prima uscita stagionale con il Benevento, finita 2-1 per i sanniti in cui avevano giocato moltissimi giovani della Primavera, in questo caso Ancelotti schiera anche i calciatori arrivati nel ritiro negli ultimi giorni, mandando in campo, fra gli altri, Insigne, Mertens, Hysaj e Zielinski, oltre a Manolas. La gara dice poco o nulla sul piano tecnico-tattico ma serve sostanzialmente per migliorare la condizione atletica della squadra.

Al termine della partita Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky parla della prima fase di preparazione e non si sbilancia sulle prospettive di mercato. ''Iniziano ad arrivare - dice il tecnico - tutti i calciatori, a definire meglio la squadra dopo le vacanze. Stiamo cercando di consolidare quello che avevamo l'anno scorso, provando un pressing più offensivo''. ''Insigne - aggiunge Ancelotti - si trova a suo agio in quella posizione, per me può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Deve essere volitivo e prendere iniziative come ha fatto nel secondo tempo. Gaetano lo stiamo proponendo in una posizione nuova, credo che possa fare benissimo il centrocampista. È un ragazzo molto interessante del 2000 che viene dal nostro settore giovanile. Stiamo valutando se tenerlo con noi o mandarlo in prestito. Sicuramente per lui abbiamo un occhio di riguardo perché viene dal nostro settore giovanile''.

''Al mercato - conclude Ancelotti - ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra. Al 31 agosto saremo perfetti''. (ANSA).