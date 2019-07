Gina Carano,io da lottatrice a Star Wars

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 18 LUG - Eccola Cara Dune, ribelle e solitaria, uno dei personaggi protagonisti della prima stagione di 'The Mandalorian', l'attesissima serie tv Disney e Lucasfilm sulla saga di Star Wars: ha il volto solare e sorridente di Gina Carano. Premiata all'Ischia Global festival, la diva cresciuta a Las Vegas ed ex celebre lottatrice ("fino a 10 anni fa, ora mi alleno soltanto") si definisce "americanissima" ma si è scoperta anche molto italiana. "So poco sull'origine della mia famiglia, credo venga dal Nord del vostro paese, mio nonno è morto due anni fa. Ma appena ho messo piede qui ho capito di essere italiana dentro, una cosa di cui non mi ero mai resa conto. Ho visto intorno a me tanta bellezza e un modo di vivere che ho sempre amato. Voglio tornare in Italia ogni anno e studiare la vostra lingua' dice la bruna star 37enne.