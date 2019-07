Stadio San Paolo,ok delibera convenzione

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Il Consiglio ha approvato, la scorsa notte, la convenzione con la società sportiva Calcio Napoli per l'utilizzo dello stadio San Paolo. L'atto deliberativo è stato approvato a maggioranza per appello nominale con 17 voti favorevoli e 4 astenuti. Con 17 voti favorevoli e 4 astensioni (le opposizioni non hanno partecipato al voto) l'Aula di via Verdi ha dato il via libera alla delibera 257/2019 sulla convenzione pluriennale per la concessione in uso dello stadio San Paolo alla società sportiva Calcio Napoli per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni, fino al 30 giugno 2028.