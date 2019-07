Cerezo: James? Atletico punta sui grandi

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - James Rodriguez un giorno si allontana dal Napoli e si avvicina all'Atletico Madrid. Il giorno dopo accade esattamente il contrario. Sono le dinamiche del calciomercato che crea rovesci con grandissima rapidità. Del fantasista colombiano, capocannoniere del Mondiale 2014 in Brasile, ha parlato oggi il presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo, che, a margine di un pranzo con la squadra, ha ribadito che, "da sempre, i grandi giocatori interessano all'Atletico Madrid". "E James Rodriguez - ha aggiunto - senza dubbio, lo è". "Però, attenzione: non è detto che venga da noi.

Che io sappia, non ci sono trattative in corso". Le ultime parole del presidente dell'Atletico riaccendono le speranze del Napoli che, però, punta ad avere in prestito il giocatore.