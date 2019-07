Napoli: Adl, James sì ma non per 42 mln

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Se arrivasse in prestito potrei anche prendere James, così poi posso comprare anche un altro attaccante, un calciatore che mi garantisca 30 gol". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in Trentino,sede del ritiro del club azzurro. "Se mi chiedono 42 milioni per James - ha spiegato De Laurentiis - devo prenderne un altro che magari costa di più ed è anche più giovane. Pepè? Potrebbe essere lui, ma anche un altro. Vediamo", ha spiegato, confermando gli approcci del Napoli per l'attaccante ivoriano del Lilla che lo scorso anno ha segnato 23 gol tra campionato e coppe con i francesi. Il patron azzurro ha parlato anche del futuro del San Paolo: "Dopo le Universiadi bisogna fare lavori nel ventre dello stadio che sono necessari. Lo stadio mi piace, ma vorrei fare la pista d'atletica altrove. Spendo io 1,5 milioni, mi dicano dove farla e provvederò. Il Comune di Napoli ha un patrimonio immobiliare enorme e deve soltanto indicarmi il luogo adatto".