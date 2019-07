Sanità e autonomia,vertice De Luca-Conte

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Roma Palazzo Chigi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui temi della sanità e dell'autonomia differenziata. De Luca, riferisce la Regione Campania, sulla sanità ha certificato che la Campania ha raggiunto l'equilibrio di bilancio e risultati nella griglia Lea (livelli essenziali assistenza) che rendono non più sostenibile per ragioni tecniche il commissariamento della Sanità campana. Si è ribadita, si apprende, la necessità di una decisione rapida anche in vista delle prossime riunioni di tavoli tecnici nazionali su questa questione.

De Luca ha anche illustrato i contenuti del documento inviato al Ministri degli Affari Regionali relativo al tema dell'autonomia differenziata delle Regioni.