Certosa Capri,vietati carrelli elettrici

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 15 LUG - Carrelli elettrici vietati alla Certosa di San Giacomo a Capri (Napoli), il monastero più antico dell'isola. Un'ordinanza della Polizia municipale ne impedisce il transito permanente sul tratto compreso dalla scivolo in pietra sino al portale di ingresso alla Certosa.

Da oggi, quindi, chi vorrà trasportare attrezzature e impianti all'interno del sito monumentale dovrà fermare i mezzi elettrici all'inizio della scalinata dello storico viale che immette nel trecentesco complesso monumentale più grande e importante dell'isola e procedere a piedi senza utilizzare i veicoli a trazione elettrica. L'ordinanza, è spiegato nella nota, è nata dal fatto che "negli ultimi periodi vi sono stati accessi indiscriminati di carrelli elettrici nell'ultimo tratto di Via Certosa e precisamente dallo scivolo in pietra all'ingresso della Certosa stessa".