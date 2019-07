Universiadi:de Magistris, Napoli mille colori è bellssima

"In questi giorni di Universiadi ho visto a Napoli una mescolanza di popoli e culture che mi pare un'immagine straordinariamente bella in questo momento di una Napoli dai mille colori, bellissima". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris prima dell'inizio della cerimonia di chiusura delle Universiadi. "Traccio - ha detto il sindaco - un bilancio ottimo, almeno per la città e quello che la città doveva fare, sono orgoglioso delle donne e degli uomini della città e di come Napoli è apparsa ad atleti e delegazioni. Ho raccolto una serie di testimonianze davvero eccellenti, non una voce contraria sulla città. Sono contento perché era difficile in pochi mesi, con ostacoli, vincoli, burocrazia e la vita ordinaria di una città. Siamo stati ancora una volta all'altezza, questo ci riempie di orgoglio e di responsabilità nella convinzione che per Napoli nulla è impossibile se bisogna raggiungere obiettivi, in questo caso l'obiettivo era sportivo ma non solo, perché le immagini di Napoli hanno fatto il giro del globo sui social e questo ci fa capire il ritorno in termini di immagine, attrazione di investimenti, turismo. Grazie a chi ci ha creduto e ha lavorato con competenza spirito di squadra e passione".