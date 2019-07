Universiadi: Conte, grande prova di Napoli e Campania

"Le Universiadi sono state una grande prova di Napoli e della Campania". Cosi' il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti delle Universiadi poco prima di fare il suo ingresso allo stadio San Paolo di Napoli dove è appena iniziata la cerimonia di chiusura. "E' stata una bella prova - ha sottolineato il premier - degli atleti italiani innanzitutto con 44 medaglie, e abbiamo raggiunto un record, e questo è da sottolineare come prima notizia. Poi - ha aggiunto - è stata una bella festa di sport, una bella prova di Napoli e quindi un ringraziamento va a tutti gli organizzatori, agli enti locali, e a tutti i cittadini napoletani". "E' stata una grande prova - ha ribadito il premier - della Campania e dell'Italia. Un grande evento sportivo di cui come presidente del Consiglio sono orgoglioso e fiero. Oggi sono qui- ha concluso - perché dovevo mantenere la promessa che sarei venuto".

"Quanto successo qui è un messaggio per i giovani - ha aggiunto il premier - perché le Universiadi sono una bella testimonianza di agonismo ma anche di amore per lo sport, per i valori del rispetto reciproco, della inclusione, dello scambio di esperienze anche. E' una bella prova per tutti i giovani e per l'Italia".