Universiadi:da Chendgu 'panda caffè' per passaggio testimone

Un 'panda caffè' per avvicinare Napoli e Chengdu, in Cina, all'insegna delle Universiadi. Il passaggio di testimone tra il capoluogo partenopeo e la capitale della provincia del Sichuan avviene oggi anche così: con uno scambio culturale sul lungomare cittadino.

Mentre Napoli si prepara a salutare la 30esima edizione dei Giochi universitari, con la cerimonia di chiusura, in programma domani sera allo Stadio San Paolo, Chengdu si prepara ad accogliere la 31esima edizione delle Universiadi, in programma nell'agosto del 2021. Non è un caso se sono stati scelti i panda: Chengdu è, infatti, la loro città natale.

"Oggi ci sono i gadget a forma di panda - spiega Yan Chi, Chengdu information office - ma ieri a Pompei c'è stata una danza dei panda".

In Cina i preparativi per la 31esima edizione sono già in corso, e, nel frattempo, le delegazione arrivata in Italia per seguire l'Universiade napoletana porta avanti attività di comunicazione dell'evento, spiegando tradizioni e cultura.

