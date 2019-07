Tromba d'aria, bagnanti feriti

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Una tromba d'aria si è abbattuta nel primo pomeriggio sul litorale domizio con epicentro l'arenile di Varcaturo, nel Napoletano. In pochi minuti fortissime raffiche di vento hanno spazzato via dalla spiaggia ombrelloni, lettini e sdraio e mettendo in fuga i bagnanti terrorizzati. Abbattute anche alcune strutture mobili degli stabilimenti balneari. L'area maggiormente colpita è stata quella del Lido Gallo in via Marina di Varcaturo, dove si registrano anche una decina di contusi, tra cui una bambina, tutti in maniera lieve. Sul posto sono intervenute le ambulanze. Solo la bambina ha riportato una ferita più profonda al sopracciglio, ma è stata medicata sul posto. La situazione dopo poco è ritornata alla normalità. I danni provocati dalla tempesta di vento secondo le prime risultanze sono notevoli.