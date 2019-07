Sgambati, grazie solidarietà San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - "Un grazie ai lavoratori e ai professori d'orchestra del San Carlo che per oggi alle 17,30 hanno previsto un concerto di solidarietà per i lavoratori della Whirlpool. E' molto positivo perchè la cultura solidarizza con il lavoro nell'ambito dell'iniziativa promossa dal sindacato unitario dei lavoratori della comunicazione e dello spettacolo, dalle categorie unitarie dei metalmeccanici e dalle tre confederazioni di Napoli di Cgil, Cisl e Uil. La vertenza è simbolica per la città di Napoli così come ci sono importanti vertenze come per la Jabil di Caserta, l'Iab di Avellino e la Treofan di Battipaglia ed altre ancora". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania.