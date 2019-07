Global fest, c'è anche Vallelonga

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - C' è anche il Premio Oscar Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore di 'Green Book' (la vera storia di suo padre) tra i 120 ospiti in arrivo all'Ischia Global Film & Music Festival (14-21 luglio), con lui anche Antoine Fuqua, Guy Nattiv, Zoey Deutch, Alex e Nat Wolff, Marco Bellocchio (Premio Visconti), Matteo Rovere, Giancarlo De Cataldo (Premio Capote con Vallelonga), lo stilista Tommy Hilfiger. E per la musica Bob Geldof (Humanitarian Award) e Al Bano (W. Walton Legend Award) Il programma della 17° edizione presieduta dal Premio Oscar Steven Zaillian è stato presentato a Napoli da Pascal Vicedomini fondatore e produttore della kermesse celebra con una retrospettiva Lina Wertmüller ''Oscar alla carriera e stella sulla Walk of Fame che abbiamo promosso attivamente con Ischia Global e Capri nel mondo mobilitando personalità come Sofia Loren e Vanessa Redgrave'' ricorda Vicedomini.