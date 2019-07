Doc su bambine youtuber di successo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Cosa significa diventare YouTuber di successo sin da bambine? Marghe e Giulia, sorelle di 9 e 12 anni, sono seguite sui social da 300 mila persone e i loro video su YouTube collezionano milioni di visualizzazioni. Il documentario 'Marghe e Giulia-Crescere in diretta', prodotto da Somewhere studio in collaborazione con Sky, per la regia di Alberto Gottardo e Francesca Sironi, racconta con uno sguardo inedito questo fenomeno, entrando nella quotidianità delle bambine e dei loro genitori alle prese con un nuovo modello di successo, nel quale vita privata e notorietà, ricordi e contenuti condivisi si sovrappongono continuamente.

La pellicola sarà trasmessa domenica, 21.15 Su Sky Atlantic per il ciclo 'Il Racconto del Reale' (è disponibile anche su Sky On Demand). Il papà Luigi, la mamma Maria, Margherita e Giulia abitano a Giugliano, in provincia di Napoli.

Nei loro video - girati quasi sempre dal padre - aprono giocattoli, organizzano sfide, inventano scherzi. In live e vlog si raccontano in diretta. In poco più di due anni hanno caricato oltre 700 contenuti, risposto a migliaia e migliaia di messaggi.

Quando camminano per strada vengono spesso riconosciute dalle loro coetanee, fermate per un abbraccio, una foto. Durante le dirette, bambine da tutta Italia le chiamano per salutarle. Da dicembre 2017, per un anno, i due registi sono andati a trovare la famiglia ogni mese.(ANSA).