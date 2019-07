Sanità, teleconsulto per pazienti isole

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Al via il Teleconsulto sanitario per migliorare la qualità dei servizi medici offerti nelle isole di Ischia, Capri e Procida. Lo rende noto la Regione.

Il teleconsulto medico del Progetto Isole 2019 consiste nella possibilità per i medici, situati in postazioni remote, dislocate in sedi isolate e disagiate (Digital Divide), ed in sedi specialistiche dove professionisti sono coinvolti in second opinion, di condividere e valutare un particolare caso clinico attraverso l'analisi del maggior numero possibile di informazioni a loro disposizione, e l'impiego, ove necessario, della video conferenza personale, utile per sottoporre lo stesso ad eventuali commenti estemporanei ed a scambi di pareri, sulla base dello specifico know how di ciascun professionista.