Magliette contraffatte, due denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Le Universiadi diventano un business a Napoli anche per i produttori di magliette e gadget falsi. La polizia, infatti, ha denunciato in stato di libertà due persone per vendita e ricettazione di materiale contraffatto. I poliziotti, in servizio di controllo nell'area di Fuorigrotta, hanno bloccato i due uomini nei pressi della fermata "Mostra" della Cumana, intenti a vendere t-shirt e cappellini con il logo delle Universiadi, a due passi dal Stadio San Paolo e dagli altri impianti che ospitano i giochi. Luoghi che, meta in questi giorni di migliaia di persone, hanno indotto i venditori di magliette contraffatte a farsi vivi. Controllato il materiale, i poliziotti hanno trovato, su una sola bancarella, cinquantatré magliette, tredici cappellini, quindici sciarpe e novantuno fasce tipo bandana, tutti contraffatti recanti il logo dell'evento.

Il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.