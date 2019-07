A Bagnoli il distretto dell'audiovisivo

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo quadro per la realizzazione del "Distretto campano dell'audiovisivo - Polo del Digitale e dell'Animazione creativa" tra la Regione, la Fondazione Film Commission regionale e la Fondazione Banco di Napoli - azienda pubblica di servizi per l'assistenza all'infanzia. Con la creazione del distretto nell'ex base Nato di Bagnoli, sarà realizzato un Cineporto, un Polo produttivo di eccellenza per i settori del digitale e dell'animazione, un Centro studi e documentazione digitale. La Giunta ha inoltre programmato un finanziamento di 3 milioni di euro (Por-Fesr) per la realizzazione di opere cinematografiche, serie televisive e web a sostegno delle produzioni e per lo sviluppo dello stesso comparto professionale.