La truffa della benzina, 49 indagati

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - Smantellata dalla Guardia di Finanza un'organizzazione criminale operante in Campania, Calabria e nel Lazio, dedito alla sottrazione - e alla conseguente vendita "in nero" - di prodotto petrolifero, a danno di un'importante società multinazionale operante nel capoluogo campano: notificati 49 avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Il carburante che veniva prima portato via dai canali ufficiali di approvvigionamento - nelle fasi di carico del prodotto all'interno delle autobotti adibite al trasporto - e poi rivenduto a distributori stradali - nelle province di Napoli, Benevento, Caserta, Avellino e Latina - e soggetti privati compiacenti, a prezzi inevitabilmente inferiori a quelli offerti dal circuito legale.

Quantificata un'evasione di accisa per 766.759 euro a fronte di carburante rubato per 1.241.916 euro.