A Pupi Avati il 'Telesia for Peoples'

(ANSA) - BENEVENTO, 7 LUG - Per il sesto anno consecutivo si svolgerà a Telese Terme, nel Sannio, "Telesia for Peoples", evento promosso dall'Associazione italoamericana "Icosit" in collaborazione con l'AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale). La manifestazione si svolgerà il 26 e 27 luglio nel Parco delle Terme e ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'integrazione tra i popoli.

Quest'anno la kermesse sarà dedicata alla ricerca scientifica per la malattia del diabete; ci sarà uno spettacolo per la raccolta fondi a favore dell'Associazione Diabetici, presieduta da Annio Rossi.

Icosit ha deciso di conferire il Premio "Telesia for Peoples", giunto alla sua seconda edizione, che viene assegnato a personaggi che nella loro attività "non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli". Quest'anno tra i premiati figurano Pupi e Antonio Avati, regista e produttore cinematografici, "impegnati da sempre nella valorizzazione del cinema italiano contro i poteri delle lobby internazionali".