Sequestrate oltre 200 tonnellate mitili

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Oltre 200 tonnellate di mitili son state sequestrate in due distinte operazioni dalla Guardia di Finanza di Napoli: se immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare un guadagno di circa 500mila euro.

Sono stati i militari della Stazione Navale di Napoli a sequestrare due estesi impianti abusivi per l'allevamento posizionati in prossimità dell'imboccatura del porto commerciale e nei pressi della vicina rada di Santa Lucia. Per le caratteristiche del posizionamento in mare, tali impianti avrebbero potuto comportare un serio intralcio per la sicurezza della navigazione delle navi e delle imbarcazioni in transito nel golfo di Napoli, tra le quali quelle che si contenderanno la vittoria nella competizione velica dell'Universiade. I grossi fusti di plastica galleggianti e le cime che tenevano legate le migliaia di filari di cozze, infatti, erano posizionati, in maniera non visibile, appena al di sotto della superficie del mare.