Sindaco,benvenuti nella città dell'amore

(ANSA) - NAPOLI, 3 LUG - "Come sindaco di Napoli do il benvenuto in questo bellissimo stadio a tutte le atlete e a tutti gli atleti, ma soprattutto do il benvenuto a voi tutti nella città dei mille colori, dello sport, dei giovani, della pace, dell'accoglienza, nella città dell'amore". Queste parole il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, alla cerimonia di inaugurazione delle Universiadi Napoli 2019, al via allo stadio San Paolo. "Il mio augurio e l'augurio di tutti i napoletani - ha aggiunto - è che possiate trascorrere giorni di forti emozioni nella nostra città. Welcome all of you - ha concluso - un abbraccio da Napoli, guagliu'". Il sindaco è stato accolto dagli spalti del San Paolo con fischi poi coperti dagli applausi.