Ricotta bufala alimento anti-caldo

(ANSA) - CASERTA, 3 LUG - "La ricotta di bufala campana Dop è un importante alimento anti-caldo". Lo dice il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, che rilancia le proprietà del prodotto, adatto in particolare a bambini e anziani. "In questi giorni di clima davvero rovente - sottolinea La Vecchia - è sempre più diffuso ascoltare il consiglio del nutrizionista che raccomanda il consumo di quello o dell'altro alimento, basandosi spesso su pregiudizi nei confronti del latte e dei suoi derivati, trascurando anche l'aspetto emozionale legato all'assunzione del cibo. La ricotta di bufala campana Dop rappresenta un alimento che esprime, soprattutto nella stagione estiva, un giusto equilibrio tra apporto nutrizionale e piacere del gusto". La ricotta può essere consumata tal quale o accompagnata a frutta di stagione, spalmata su crostini di cereali o accanto a pomodorini e altre verdure come nel più classico degli abbinamenti della "sorella di latte", la mozzarella di bufala campana Dop, dal cui siero ha origine.