Mattarella a Napoli incontra Noemi ed i suoi genitori

(ANSA) - NAPOLI, 3 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima della cerimonia di apertura delle Universiadi, ha incontrato a Napoli la piccola Noemi con i suoi genitori. Lo si apprende da fonti del Quirinale.

Il Capo dello Stato aveva già fatto visita alla bimba ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono, nei giorni in cui la piccola, colpita da un proiettile durante una sparatoria in strada nella città partenopea, versava in gravi condizioni.(ANSA).