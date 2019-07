Bebe Vio consegna tricolore a corazzieri

(ANSA) - NAPOLI, 3 LUG - Emozione per l'ingresso del tricolore nella cerimonia di apertura della 30/a edizione delle Universiadi di Napoli: a portarlo Bebe Vio, la pluricampionessa mondiale e paralimpica di scherma, icona di determinazione e positività. Bebe Vio ha quindi consegnato la bandiera ai corazzieri appositamente designati per l'innalzamento sul pennone del tricolore vista la presenza in tribuna del capo dello Stato, mentre la fanfara dei Carabinieri ha eseguito l'inno di Mameli.