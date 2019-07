Salerno al voto per elezione rettore

(ANSA) - SALERNO, 2 LUG - L'Università degli Studi di Salerno torna alle urne per eleggere il nuovo rettore che succederà all'uscente Aurelio Tommasetti. Dopo la fumata nera del primo turno (nessuno dei cinque candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto), domani e giovedì dalle 9 alle 17 è prevista la seconda tornata elettorale che vedrà in campo soltanto i professori Vincenzo Loia e Maurizio Sibilio. Gli altri tre contendenti - Ciro Aprea, Mario Capunzo e Genoveffa Tortora -, infatti, nella giornata di ieri hanno comunicato ufficialmente il ritiro della propria candidatura. Sarà testa a testa, dunque, ma con equilibri differenti rispetto al primo turno. Sibilio, che aveva ricevuto 298 voti lo scorso 24 giugno, ha sottoscritto un documento con i colleghi Aprea (181 voti) e Tortora (123 voti) per la costituzione di una 'squadra di governo dell'Ateneo'. Dal canto suo, però, Loia può far leva sulle 466 preferenze ricevute al primo turno che gli hanno permesso di staccare gli avversari.