Marittimo italiano muore in Turchia

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Un marittimo italiano, l'ufficiale di macchina Roberto Monteguardia, è morto la scorsa notte a bordo della nave SynZania, della compagnia marittima Synergas di Napoli, che si trovava nel porto turco di Aliaga. A confermarlo all'ANSA è la stessa società, che spiega: "In tarda serata, su nave SynZania si è sviluppato un incendio durante il carico di propilene. Il comandante e i membri di equipaggio hanno compiuto le manovre di emergenza per mettere in sicurezza la nave, poi sono stati costretti ad abbandonarla. Purtroppo durante l'evacuazione un membro dell'equipaggio è morto per cause ancora da accertare. Il comandante e gli altri 14 membri dell'equipaggio non hanno problemi di salute. Synergas esprime rammarico per la perdita del nostro primo ufficiale di macchina Roberto Monteguardia. Tutta la compagnia è scossa ed esprime cordoglio ai familiari, assicurando il più ampio sostengo".