Inchiesta su onlus, 11 arresti

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, hanno eseguito, tra Lombardia e Campania, numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta 'Fake Onlus' che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro.