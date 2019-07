De Magistris: "Stringerò mano a De Luca"

(ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - "Il 3 luglio stringerò la mano al presidente De Luca, come faccio sempre, lo ringrazierò per quello che ha fatto, affidandoci risorse pubbliche per la ristrutturazione degli impianti, ma lo farò nella misura corretta, perché alcune cose potevano essere fatte prima e meglio. Chi ha i soldi non può pensare di tenere sotto scacco la città". A parlare è Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, in occasione della conferenza a Palazzo San Giacom, a 24 ore dall'inaugurazione delle Universiadi 2019. De Magistris ha sottolineato che la città di Napoli "è stata scelta dalla Fisu, non perché qualcuno ha agitato il portafogli personale come un emiro, ma perché dal 2011 a oggi l'immagine della città a livello internazionale è cambiata e sono stati tanti gli eventi che abbiamo organizzato e per i quali abbiamo ricevuto attestati di consenso. Ricordo a chi vorrebbe cambiare la geografia e il capoluogo e che a un certo punto voleva spostare tutto via da Napoli - ha concluso - che i giochi si intitolano Universiadi Napoli 2019".