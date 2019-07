Universiadi: al via le gare, al debutto anche calcio donne

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - In anticipo di un giorno rispetto alla cerimonia di inaugurazione della 30ma Summer Universiade Napoli 2019, prevista per il 3 luglio, prendono il via domani le prime gare di qualificazione. Si comincia con i tuffi, il calcio e la pallanuoto. Attesa per l'esordio delle azzurre del calcio sulla scia del bel Mondiale della Nazionale di Milena Bertolini.

Azzurre in campo a Salerno (ore 18) contro il Giappone. Sempre per il torneo femminile, a Cercola (h 18) si gioca Corea del Nord-Canada, a Nocera Inferiore (h 21) Messico-Russia, e a Casoria (h 21) Irlanda-Brasile. Nel torneo maschile a Caserta (h 18) Corea del Sud-Uruguay, a Cava de Tirreni (h 18) Argentina - Russia, mentre il debutto degli azzurri di Arrigoni è in programma alle 21 a Salerno contro il Messico, mentre a Benevento (h 21) si disputa Francia-Sud Africa. Sette i giorni di gara per i tuffi con le prime fasi che si svolgeranno il 2 e il 3 luglio a partire dalle 10 e le finali dal 4 all'8 luglio. Qualificazioni e finali si disputeranno nella piscina della Mostra d'Oltremare rimessa a nuovo per l'occasione e restituita all'antico splendore. In totale saranno 116 gli atleti, 62 uomini e 54 donne, che si daranno battaglia dai trampolini. Sei gli atleti italiani in gara: Andrea Cosoli, Vincenzo Porco, Gabriele Auber, Antonio Volpe, Laura Bilotta, Flavia Pallotta. Prime partite di qualificazione anche nei tornei di pallanuoto. Tra i maschi subito in acqua la Russia che a Caserta (h 13.30) sfiderà la Gran Bretagna, sempre a Caserta (h 15.30) USA - Corea del Sud e alle 17.30 Croazia - Australia e a chiudere (h 19.30) Italia - Giappone. Tra le donne a Casoria (13.30) Ungheria - Francia, alle 15.30 Canada - Giappone, alle 17.30 USA - Russia e alle 19.30 Australia - Cina. (ANSA).