Operazione Polfer, 592 identificati

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - 592 identificati, 476 bagagli controllati e 3 indagati nei controlli predisposti in 22 stazioni dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell'ambito dell'operazione straordinaria denominata Active Shield, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell'Interno che ha visto impegnati per 24 ore, sull'intero territorio regionale, oltre 100 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'attività di collaborazione internazionale di polizia del network Railpol, composto dalle Forze di Polizia di 18 Paesi europei, che operano in ambito ferroviario. L'attività di controllo delle pattuglie della Polizia Ferroviaria che hanno presidiato i varchi di ingresso delle stazioni, con smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale dei documenti e con metal detector, negli scali di Salerno e Napoli Centrale è stata estesa ai depositi bagagli.