Conticini ospite Giffoni Film Festival

(ANSA) - SALERNO, 29 GIU - Paolo Conticini incontrerà i giurati della 49esima edizione del Giffoni Film Festival.

L'appuntamento con l'attore romano è fissato per martedì 23 luglio e sarà l'occasione per ripercorrere i suoi primi venticinque anni di carriera tra cinema, televisione e teatro.

Dagli esordi ai successi che lo hanno consacrato al grande pubblico, lo stesso che oggi lo riconosce come uno degli attori più amati di sempre. E' riuscito negli anni a calarsi nel migliore dei modi nei ruoli che hanno contraddistinto la sua carriera cominciata nel 1995 con "Uomini uomini uomini" di Christian De Sica. Tra le sue interpretazioni televisive più apprezzate quella del commissario Gaetano Berardi in "Provaci ancora prof", dove Conticini è alle prese con la scalmanata professoressa Camilla Baudino (interpretata nella serie di Rai 1 da Veronica Pivetti) ed è l'irriverente e simpatico Gus di "Un medico in famiglia". Successo a teatro con "Vacanze Romane "al fianco di Serena Autieri e soprattutto con il musical "Mamma Mia".(ANSA).