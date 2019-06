Lucia Ocone ospite al Giffoni Film Fest

(ANSA) - SALERNO, 28 GIU - Poliedrica con i suoi mille personaggi portati al successo in tv, Lucia Ocone sarà ospite della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, mercoledì 24 luglio, per un incontro con i jurors della sezione Elements.

Una prima volta a Giffoni per l'attrice, che ha esordito poco più che ventenne. Dagli inizi in tv, che ha continuato a frequentare con programmi come Mai dire domenica e Mai dire Grande Fratello con la Gialappa's Band e Quelli che il calcio, sia con fiction di gran richiamo, come I liceali 3, Il commissario Manara, Camera Cafè, la carriera di Lucia Ocone si è consolidata nel cinema. Venier, Brizzi, Genovese, Bruno sono alcuni dei registi con cui ha lavorato in questi ultimi anni.

All'inizio del 2018 protagonista al cinema nella pellicola Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi e nell'autunno 2019 ritornerà al cinema nella commedia corale Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi.(ANSA).