Elisa Visari al Giffoni Film Festival

(ANSA) - SALERNO, 28 GIU - L'attrice Elisa Visari ospite al Giffoni Film Festival dove per la prima volta incontrerà i giurati della 49/a edizione, in programma dal 19 al 27 luglio (Giffoni Valle Piana, Salerno). Sabato 20 luglio racconterà ai jurors come è riuscita a realizzare il sogno di diventare attrice, ma anche della sua passione per il mondo della moda.

Tra le giovani promesse del cinema italiano, Elisa riceverà l'Explosive Talent Award, il riconoscimento assegnato ai migliori artisti emergenti italiani e internazionali.

L'interpretazione di Rebecca nella serie televisiva Don Matteo l'ha consacrata al grande pubblico. L'attrice, che il prossimo settembre spegnerà le diciotto candeline, ha esordito al cinema lo scorso anno con A casa tutti bene di Gabriele Muccino ed attualmente è impegnata con il regista romano sul set del suo ultimo film di cui è protagonista e che vedremo prossimamente nelle sale.