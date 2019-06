Morta attrice Loredana Simioli

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - "Sono profondamente addolorato dalla scomparsa dell'attrice Loredana Simioli. Se ne va un'amica e una grande artista che con dignità e determinazione ha lottato fino all'ultimo giorno contro il cancro. Il suo modo dignitoso di affrontare la malattia ha rappresentato un grande esempio. Di lei ci resteranno i ricordi e le sue interpretazioni". Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, dando notizia della scomparsa di Loredana Simioli, attrice napoletana classe 1978 deceduta al termine di una lunga malattia.

Anche l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Loredana Simioli.

Nei mesi scorsi aveva presentato il videoclip "Io non ho vergogna" raccontando la sua personale esperienza di lotta contro il male che la affliggeva. Domani, alle 18, si terranno i funerali in forma laica nella sala Gemito della Galleria Principe di Napoli.