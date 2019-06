De Laurentiis e il mercato del Napoli

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Sul possibile arrivo di James Rodriguez, il patron partenopeo prima ironizza parlando di "old news, nel senso che è già vecchia...", poi chiarisce: "Nessuno ha mai detto che non ci vada bene, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti". Capitolo a parte la possibile partenza di Allan e Insigne: "Se l'offerta -dice De Laurentiis- è in un contesto di mercato che consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche valutare. Se invece si tratta di chiudere negli ultimi giorni di mercato allora non si può fare".