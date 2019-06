Cinema:a Napoli logo per identità visiva

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Un logo per l'identità visiva del cinema a Napoli: è un pezzo di una pellicola 35 millimetri, di quelle usate un tempo proprio nel cinema, a rappresentare questa identità. Frutto di un lavoro dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, diretta da Giuseppe Gaeta, il progetto grafico ha dato un'identità al "Cohousing Cinema Napoli". A realizzarlo una studentessa dell'Accademia, Alessandra Girati, per un progetto che ha visto lavorare circa 40 ragazzi del biennio di Design della Comunicazione e, in particolare, dei due corsi di Graphic design per la comunicazione pubblica e di Segnaletica e allestimenti per la grafica.

"Ho voluto rappresentare Napoli nelle sue zone stratificate - ha spiegato l'autrice - ho scelto l'azzurro per i colori della città e uno stile minimale che diventasse facilmente riconoscibile". Gli studenti si sono dedicati allo studio di un logo, allo sviluppo di un format d'immagine e di comunicazione, alla progettazione e realizzazione di interventi di grafica ambientale e segnaletica.