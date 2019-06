Assemblea Whirlpool, azienda non ragiona

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - "Oggi dall'assemblea è uscito un messaggio molto chiaro. Non siamo disponibili a mollare". Lo ha detto Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale Fiom, a margine dell'assemblea convocata dal sindacato alla Whirlpool di via Argine all'indomani del terzo incontro al Mise. "Fa caldo, questa azienda non ragiona - ha aggiunto - continua a essere ambigua, ma i lavoratori continuano ad essere uniti e sono pronti ad andare a discutere con l'azienda". "L'incontro di ieri - ha spiegato Biagio Trapani, segretario generale della Fim Cisl di Napoli - ci ha lasciati tutt'altro che soddisfatti, ci ha portato ancora ad un altro tavolo. La cosa che è chiara è l'atteggiamento volutamente ambiguo dell'azienda che non vuole entrare nel merito della discussione, non vuole farci capire veramente dove sono queste perdite". "Un'assemblea molto attenta e motivata. Comincia la parte più importante della vertenza". E' il commento del segretario generale della Uilm campana, Antonio Accurso.