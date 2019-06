A Napoli il ristorante solidale

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Arriva a Napoli 'Ristorante solidale' progetto di food delivery promosso da Just Eat in collaborazione con il Comune di Napoli e la Caritas diocesana napoletana. Le prime consegne inizieranno domani e a beneficiarne saranno le mense di San Gennaro al Vomero, S. Maria Apparente al Corso Vittorio Emanuele e S. Francesco e S. Chiara in piazza del Gesù. Per cominciare saranno consegnati 70 pasti forniti dai 12 ristoranti napoletani che hanno aderito all'iniziativa. Napoli è la quarta città, dopo Milano, Roma e Torino. Il progetto - come spiegato da Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia - "è nato nel 2017 a Milano e consiste nel recupero delle eccedenze preparate dai ristoranti che saranno consegnate ai più bisognosi. L'intento - ha aggiunto - è contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare considerando che la metà dei ristoranti dichiara di buttare via il cibo quotidianamente. Sappiamo che è una goccia nel mare ma è comunque un inizio".