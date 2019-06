Rapine con 'filo banca' 4 arresti dei Cc

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - I Carabinieri hanno sgominato una banda di specialisti in rapine condotte con la tecnica del 'filo di banca' arrestando quattro persone, una delle quali ha ottenuto i domiciliari. Ad un quinto componente della banda è stato notificato un divieto di dimora. La banda prendeva di mira anziani che si erano appena recati in banca o in uffici postali, per ritirare denaro contante. Le vittime venivano pedinate e poi rapinate. Cinque le rapine accertate in provincia di Napoli tra Maggio e Settembre 2016. Anche la zia di uno degli arrestati fu seguita e rapinata della pensione appena ritirata mentre si recava al Cimitero in compagnia della figlia.

Gli arrestati sono: Vincenzo Brancaccio, 50 anni, residente nel quartiere Avvocata, Gennaro Simone - 55, (Chiaia), ed Antonio Franco, 44 (S. Giuseppe). Agli arresti domiciliari è stato messo ROsario De Stefano, 44 anni, (Stella), mentre per Giuseppina Argentato, 41 anni, di Cimitile (Napoli) è stato disposto il divieto di dimora a Napoli.