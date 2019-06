Mostre: fino al 29 giugno "L'Altra Fede"

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Si chiuderà il 29 giugno a Napoli a Santa Fede Liberata la mostra L'Altra Fede organizzata dalla Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti a cura dei professori Raquel Aversano, Rosaria Iazzetta e Pasquale Pennacchio, realizzata dagli allievi. Il restauro mai ultimato, mischiatosi alla manutenzione ordinaria di un popolo sempre connesso alla condivisione come stato sociale di appartenenza, e di status di libertà collettiva, ha reso questo luogo ideale alla sperimentazione. Se la fede, quella praticata nei luoghi sacri o profani dove la socialità era a tratti vera o a tratti fittizia, con l'altra fede, quella dell'arte, potremmo definirci, un'entità devota, rivolta al miglioramento dell'esistenza collettiva e all'affermazione di uno stato di bellezza che non intende sostituirsi alla natura, ma diventare un'estensione reale, della pratica qualitativa dell'uso delle mani nella creazione, e della messa a frutto della coscienza, come strumento di forza lavoro, in continua evoluzione e partecipazione.