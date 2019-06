Koulibaly, penso di restare a Napoli

(ANSA) NAPOLI, 24 GIU - "Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal". Lo ha detto Kalidou Koulibaly parlando a Goal.com dopo la vittoria del Senegal contro la Tanzania in Coppa d'Africa. Il difensore del Napoli, al centro dell'interesse di grandi club, ha sottolineato "Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15 milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d'Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede".