Jabil annuncia 350 licenziamenti

(ANSA) - CASERTA, 24 GIU - La Jabil Circuit Italia, multinazionale statunitense delle Tlc con stabilimento a Marcianise (Caserta), ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 350 addetti del sito casertano; procedura "essenziale - spiega la nota della società - per assicurare l'operatività futura del sito di Marcianise in un ambiente di mercato altamente concorrenziale". Non è però in discussione la permanenza della Jabil a Marcianise. "Questa scelta - prosegue la nota - non è in alcun modo una valutazione negativa del duro lavoro e dell'impegno di questa grande squadra, bensì un passaggio essenziale per mettere in sicurezza l'esistenza futura dello stabilimento". Nel 2015 la Jabil acquistò lo stabilimento Ericsson ubicato nel vicino comune di San Marco Evangelista; già allora ci furono degli esuberi, poi si è scelta la strada dell'esodo volontario.