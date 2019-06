A Facoltà teologica dipartimento diritto

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Domani, presso la sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a Napoli, avrà luogo la conferenza 'Famiglia, minori e giornalismo di verità tra deontologia e diritto canonico', nel corso della quale sarà ufficialmente presentato il nuovo Dipartimento di Diritto Canonico. A partire dall'anno accademico 2019-20, la Facoltà offrirà un percorso di studi finalizzato al conseguimento del Diploma in consulenza matrimoniale e familiare di II livello, per formare figure professionali coinvolte nella pastorale familiare pregiudiziale e figure ausiliarie nel processo di nullità matrimoniale. Alla conferenza, organizzata in collaborazione con l'Ucsi (unione cattolica della stampa italiana) e l'Ordine dei giornalisti della Campania, interverrà anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. "La nostra città - ha commentato il Cardinale Sepe - ha sempre donato alla Chiesa e al mondo illustri giuristi e canonisti di grande valore".