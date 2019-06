Cc sequestrano 6 pistole a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Sei pistole sono state sequestrate nel quartiere periferico di Miano, a Napoli, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia Vomero; erano nascoste al di sopra di una tettoia di un condominio in via Liguria. Si tratta di 2 revolver di cui uno con matricola cancellata, 3 semiautomatiche 2 delle quali con matricola cancellata e una quarta semiautomatica risultata provento di furto. Tutte avevano cartucce nel serbatoio, erano pronte all'uso ed erano ben pulite.

A due delle semiautomatiche, inoltre, era stato inserito un caricatore più lungo e capiente così che invece di 15 colpi avrebbero potuto spararne 25.

Le armi sono state sequestrate in attesa di essere sottoposte per gli accertamenti al Racis di Roma.