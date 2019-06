Pizzo: questore Napoli, denunce utili

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - "Questa indagine dimostra l'importanza delle denunce: la risposta è stata immediata". Così il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, commenta l'indagine che ha portato all'arresto di sette presunti estorsori (altre ordinanze sono state notificate a due persone già detenute per altra causa) che avrebbero chiesto il pizzo agli ambulanti della zona della Maddalena a Napoli: da 20 a 210 euro a settimana.

"Ritengo importante che chiunque subisca un tentativo di estorsione si affidi subito alle forze di polizia", prosegue il questore di Napoli evidenziando che, in questo caso anche grazie alle denunce, le indagini sono state rapidissime. In due mesi sono stati raccolti tutti gli elementi utili all'emissione dei provvedimenti cautelari.

"Alle vittime dico denunciate - aggiunge ancora il questore Giuliano - perché la risposta è stata più efficace e rapida.

Questa operazione è paradigmatica, perché in soltanto due mesi si è giunti ai provvedimenti".