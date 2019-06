A Salerno campagna su dermatite atopica

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Fa tappa a Salerno, mercoledì 26 giugno, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto 'Dalla parte della tua pelle', che prevede visite dermatologiche gratuite per chi soffre di questa patologia.

Promossa dalla 'Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie sessualmente trasmesse', prevede consulti gratuiti presso la U.O.C. di Dermatologia Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dè Tirreni dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona, Salerno. Per prenotarsi occorre telefonare al numero 3404279447 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

La dermatite atopica ha il suo esordio di norma in età pediatrica e tende a migliorare col tempo, tuttavia esiste una quota significativa di adulti con forme particolarmente gravi e persistenti della patologia.

La Campagna è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di Adoi e di Andea e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.(ANSA).